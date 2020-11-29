عدل الوفاق تبحث التعاون القضائي مع تونس

استقبل وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، صباح اليوم الأحد، مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا، ومرافقه القنصل العام لتونس، لبحث عدد من المواضيع التي تتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين ومنها تنفيذ طلبات الإنابات القضائية العالقة وكذلك ترحيل الأطفال والنساء التونسيات المودعين بالسجون الليبية.

وعبر الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى التعاون القضائي بينهما ورغبتهما في تطويره بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تعود إلى ستينيات القرن الماضي والحاجة إلى تعديلها بما يستجيب للتطورات والمستجدات الحالية.