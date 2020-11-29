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“النواب” يدعو لجنة 5+5 لاختيار مكان انعقاد جلسته القادمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت رئاسة مجلس النواب، اللجنة العسكرية 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري لتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان لها، إن هذا المطلب جاء استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري المُنعقد في مدينة طنجة المغربية.

وفصّل البيان جدول أعمال الجلسة، حيث ستبدأ بمناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الـ11.

ومن ثم تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، فيما أشار البيان إلى أنه عند طلب تغيير الرئاسة يُنظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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