تركيا تواصل خرق اتفاقية جنيف وتعلن عن تدريبات عسكرية ل 2301 من عناصر الوفاق

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن قواتها متواجدة في ليبيا بناء على دعوة واتفاقية تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، مؤكدة أن التواجد يتضمن تقديم التدريب العسكري، والمساعدة في نزع الألغام، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري.

وأوضحت الوزارة، أنه في نطاق الدعم التدريبي المقدم للقوات التابعة للوفاق للوصول إلى المعايير الدولية، تم تدريب 2301 من عناصرها ويستمر تدريب 264 آخرين، كما ذكرت أنها تواصل أنشطة الاستكشاف على جرفها القاري بناءً على الحقوق المشروعة الناشئة عن القانون الدولي، وفق ادعاءتها.

يشار إلى أن الوزارة أكدت مطلع الشهر الجاري، استمرار تقديم التدريب العسكري والمساعدات والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وفقًا للاتفاقيات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة من الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الخرق المستمر لاتفاق جنيف المطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار في ليبيا، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة.

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