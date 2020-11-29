ليبيا تسجل 1157 إصابة بفيروس كورونا و967 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس، تسجيل 1157 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين مخالطة وجديدة، وتماثل 967 مصابا للشفاء التام، ووفاة 13 آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وأضاف المركز في بيانه الأخير أن طرابلس هي المدينة الأعلى تسجيلا للإصابات في البلاد.
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قناة ليبيا
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