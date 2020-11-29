صحة المؤقتة تلزم المستشفيات بعدم التعامل مع الوافدين إلا بعد إظهار بطاقة الحصر الأمنية

أصدرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، قرارا بإلزام المستشفيات التابعة لها بعدم التعامل مع أي وافد داخل البلاد إلا بعد إظهار بطاقة الحصر الأمنية المعلوماتية.

وأوضحت وزارة الصحة في القرار الذي نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء بناءا على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف حتى يتم تحديد وحصر عدد الوافدين وكيفية دخولهم إلى البلاد والتأكد من صحة أوراقهم وعدم وجود قيود أمنية عليهم في الدولتين.

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