ورشة تدريبية في بنغازي حول التصميم الشامل لمراكز الاقتراع في الانتخابات

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة تدريبية حول التصميم الشامل والوصول الميسر لمراكز الاقتراع المهيأة بإشراف وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وقالت المفوضية في أيجاز صحفى، إن الدروة عقدة بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي اليوم الأحد، واستهدفت مهندسي مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التعليم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت الجلسة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، المعايير المحلية والدولية الكفيلة بتهيئة مراكز الاقتراع بما يتماشى وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر .

وقالت مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب، إن هذه الجلسة تأتي استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي نظمته المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي2019 ، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم وعدد من منظمات المجتمع المدني حول (التصميم المعماري سهل الوصول) والهادف إلى تصميم محطات اقتراع في المدارس تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.