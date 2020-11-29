اجتماع موسع بسرت لحصر مقرات السلطة التشريعية ًوفتح مكتب للبرلمان في البلدية

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عام، وعضو المجلس التسييري للبلدية عبد العالى هيبلو، وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد، ومدير مديرية الأمن بسرت عميد جمال عطالله، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت محمد غيث والكاتب العام لجامعة سرت عبدالله أمهلهل، واللجنة المكلفة من ديوان مجلس النواب برئاسة مدير إدارة مجلس النواب على الشامي وبحضور مدير إدارة الأعلام المتحدث الرسمى لمجلس النواب عبدالله بلحيق ورئيس جهاز الأمن الرئاسى بمجلس النواب عميد رافع غيضان، وعدد من مدراء الإدارات والمستشارين والإداريين بديوان مجلس النواب، ورئيس فرع جهاز المخابرات العامة بسرت.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، خصص لبحث عدد من الموضوعات تتعلق بإجراءات حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية بسرت واستلامها .

وبحث الاجتماع تأخر ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة وشح السيولة ونقص الإمداد الدوائى وانتشار وتفشى أمرضا السرطان وكورونا، الوقود وتأخر الحكومة الليبية في صرف الدعم المالى لبلدية سرت .

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب ، أنه سيتم التعاون مع بلدية سرت وتذليل المختنقات التى تواجهها وكذلك العمل على حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية واستلامها وصيانتها وفتح مكتب لمجلس النواب بسرت قريبا.