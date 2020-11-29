انطلاق حملة خليك إيجابي للوقاية من كورونا بمدينة درنة

تنطلق اليوم بمدينة درنة حملة وقاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تحت شعار، خليك إيجابي، برعاية وزير الصحة، سعد عقوب، وإشراف إداراتي الخدمات الصحية درنة ومستشفى الوحدة التعليمي.

وتستهدف الحملة بحسب المنظمين كافة شرائح المجتمع، مع التركيز علي من يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل.

وأكد عقوب على أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة، داعيا أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

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