داخلية الوفاق تبحث سير العمل بمديريات أمن المنطقة الغربية

عقد صباح اليوم الأحد اجتماع برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة التابع لحكومة الوفاق “علي الترهوني”، بمدراء أمن “الزاوية، صرمان، صبراته، العجيلات، زوارة، السهل الغربي”، وبحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ “صلاح الحريزي”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، مناقشة الخطط الأمنية الموضوعة من قبل هذه المديريات ومدى الاستعداد في تنفيذها للعام 2021م.

وشدد مدير الإدارة، على ضرورة الاهتمام بمركز الشرطة باعتبارها القاعدة الأمنية الأساسية، وضرورة التقيد بالقيافة الرسمية لأعضاء هيئة الشرطة وتوحيد العمل بين هذه المديريات بما يضمن إنجاح سير العمل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المديريات وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.