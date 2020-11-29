“الصحة العالمية” تعقد يوما علميا حول جائحة كورونا بجامعة قاريونس

أقيم في جامعة قاريونس وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يوم علمي، حول جائحة كورونا، بمشاركة أكثر من 100 طبيب وطبيبة.

وتم إلقاء عدد من المحاضرات العلمية حول الجائحة، وتدبير الحالات في المؤسسات الصحية.

وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، أن المنظمة تعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية المحلية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية لتعزيز الـتأهب في ليبيا والاستجابة لـلجائحة.

وأضافت أن أولويات الدعم تتركز على تعزيز الرصد والتقصي الوبائي، وتوسيع الاختبارات للكشف المبكر عن الحالات وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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