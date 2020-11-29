بعد تكليفه من معيتيق.. “مازوز”: سأرتقي بـ”صندوق الإنماء” لخدمة الاقتصاد الليبي

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن (من يسمى) المدير العام السابق لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي سامي الغزيوي، سلّم مهامه إلى المدير العام المكلف حديثا عبد الله مازوز، وذلك بمقر الصندوق التابع لـ”الوفاق” في العاصمة طرابلس.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمود الوشاحي أشرف على مراسم التسليم اليوم الأحد بحضور مدراء الإدارات وللمكاتب لاستعراض أوجه عملهم.

وتابعت تلك الوسائل الإعلامية: “أثنى المدير العام على جهود المدير العام السابق متمنيا له كل التوفيق في مسيرته المهنية، كما شكر رئيس مجلس الإدارة، جهود المدير العام السابق، موضحاً أنه سيعمل مع الإدارة التنفيذية على الارتقاء بعمل الصندوق، وتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها، ليكون له دور مرموق يخدم الاقتصاد الوطني”.

وكلف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يوم الأحد الماضي، مازوز، مديرا جديدا لمجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة تشكيل مجلس أدارة الصندوق.