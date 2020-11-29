افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الـ3 للعلوم التقنية

افتتح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح أمس، أعمال المؤتمر الدولي الـ3 للعلوم التقنية، والذي يناقش 130 ورقة بحثية، من 28 إلى 30 من الشهر الجاري بكلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية.

وأكد زنداح على الأهمية البالغة للدفع بعجلة البحث العلمي في ليبيا، لما له من دور بارز في النهضة والتنمية المستدامة، كما أشار في كلمة له إلى أن جائحة كورونا هددت الحياة البشرية جمعاء، منوها بأن الدول النامية ومن بينها ليبيا ليس بوسعها إلا انتظار ما تقدمه الاكتشافات البحثية في العالم من لقاحات ضد هذا الفيروس الفتاك.

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