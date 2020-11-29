شباب قبيلة الجماعات يعقدون ملتقاهم الأول

عقد شباب قبيلة الجماعات بالمنطقتين الوسطى والجنوبية ملتقاهم الأول بمدينة هون بحضور منسقي فروع رابطة الشباب ولفيف من ابناء القبيلة.

خلال فعاليات الملتقى اكدت الكلمات التي القاها المشاركون على ان ليبيا وحدة واحدة لا تتجزأ مطالبة كل الاجسام السياسية والعسكرية بتوحيد كلمتهم وجمع الليبيين على كلمة سواء تحقق تطلعاتهم في بناء دولة المؤسسات والقانون ..

واكد منسقوا رابطة قبيلة الجماعات بالمنطقتين الوسطى والجنوبية في بيانا لهم على الدعوة الجادة والحقيقية لوحدة الصف والوحدة الوطنية ولم الشمل وحقن الدماء وتنمية الواعز الوطني بالتآلف والتآخي والتوافق بين مكونات المجتمع كافة والمساهمة الفاعلة في نزع فتيل الاقتتال بين كافة القبائل والمناطق الليبية .

واعلنوا في بيانهم على دعم لجنة 5+ 5 ، والحوار السياسي وكل مخرجاته.

وقال عبدالهادي شوايل منسق رابطة شباب قبيلة الجماعات بالمنطقتين الجنوبية والوسطى ان انعقاد الملتقى يوجه رسالة الى كل الاطراف مفادها دعوة للم شمل الليبيين ووحدة ليبيا ولا يمكن تجزئتها وهي بيت لكل الليبيين مجددا دعم شباب وابناء قبيلة الجماعات في كل البلاد للحوار السياسي والعسكري .

والقيت خلال هذا الملتقى القصائد الشعرية المعبرة عن حب الوطن وبناء ليبيا وعزة ابناؤها وشجاعتهم .. كما وزعت شهادات التقدير على عددا من الجهات والافراد الذين اسهموا في انعقاد الملتقى ونجاحه .