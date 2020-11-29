استجابة لدعوات الأعضاء المجتمعين في طنجة.. مجلس النواب يدعو إلى جلسة خاصة

أخبار ليبيا 24

دعا مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى انعقاد جلسة خاصة، مطالبا اللجنة العسكرية 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية البعثة الأممية بتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة البرلمان.

وأوضح المجلس، في دعوة نشرت على الموقع الرسمي للبرلمان، أن الدعوة جاءت استجابة لدعوات أعضاء البرلمان المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، كما وطالب المجلس اللجنة العسكرية 5+5 باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.

وأشار المجلس إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتم خلاله مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.

كما ستناقش الجلية تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، مشيرا أنه عند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية.