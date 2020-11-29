الصالحين عبد النبي: توحيد مجلس النواب ليؤدي مهامه في الفترة الانتقالية

أشاد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي بمخرجات الاجتماعات التشاورية عدد من أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية والتي اختتمت أمس السبت.

وقال عبد النبي في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ إن التوافق في الجلسات التشاورية تم على لم شتات مجلس النواب ليطلع بدوره للعمل على الاستحقاقات القادمة من انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري متفق عليه.

وأوضح النائب البرلماني أن توحيد مجلس النواب سيمكننا من العمل على عودة المهجرين والنازحين وجبر الضرر.

وتوقع الصالحين أن يحضر أكثر من 120 نائبا الجلسة المرتقب عقدها في غدامس أو أي مدينة ليبية، مشيرا إلى أهميتها إذ ستعمل على تعديل اللائحه الداخلية للمجلس.

وفي وقت سابق، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي لانعقاد جلسة خاصة للمجلس، مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد الجلسة استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين بمدينة طنجة المغربية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس اليوم الأحد: “استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة، طنجة بالمملكة المغربية، تدعو رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية (5 + 5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة المجلس النواب واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان سلامة وأمن النواب”.

وكان أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، قد أصدروا أمس السبت البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أنهم اتفقوا على أن يكون المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.