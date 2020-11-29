أنقرة: الجيش التركي درب 2301 جندياً ليبياً

قالت الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، اليوم الأحد، إن الجيش التركي درب 2301 جنديا ليبيا، بينما يتم تدريب 264 فردًا في 5 مراكز تدريبية.

حكومة الوفاق تتفق مع تركيا على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي

وأوضحت كارا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تركيا لم تخالف القانون الدولي في ليبيا، وتدخلها كان بهدف «المصالحة الوطنية، بناءً على دعوة حكومة الوفاق الوطني الليبي».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جنيف بعد منتدى عن الهجرة، إنه التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لمناقشة المبادرات المشتركة المحتملة، مضيفًا أن أنقرة مستعدة للمساعدة؛ لذا سيسرع بوتيرة التعاون العسكري والأمني مع حكومة الوفاق الوطني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا