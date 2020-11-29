تكثيف الجهود الأمنية في العسة للحد من الهجرة

باشر قسم الدوريات الصحراوية في العسة جولاته للحد من تسرب المهاجرين وضبط الحدود ومنع التهريب.

ورصدت كاميرا “218” المرابطين على الثغور الصحراوية تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بتفعيل عمل إدارة الدوريات الصحراوية بالجهاز والمكلفة بالإشراف على متابعة وتفعيل الخطة التنفيذية المعتمدة من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق بشأن تأمين المنطقة الغربية والحد من تدفقات المهاجرين.

وتهدف الدوريات إلى إحكام الطوق الأمني على المناطق المستهدفة بالخطة، وباتت الدوريات تسيطر نسبياً على امتداد النقاط الصحراوية المستهدفة فيما لم تثن قلة الإمكانات عزيمة الرجال لتنفيذ المهام.

ويأتي هذا الإجراء في وقت زعم فيه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس من ليبيا لهذا العام تضاعف أكثر من عشر مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث تدفق إلى تونس الشهر الماضي وحده قرابة 1500 مهاجر غير نظامي أغلبهم لا يحملون وثائق رسمية.

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