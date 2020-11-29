لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة .. “العليا للانتخابات” تنظم ورشة تدريبية حول تصميم مراكز الاقتراع المهيأة ببنغازي

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، اليوم الأحد، ورشة تدريبية حول التصميم الشامل والوصول الميسر لمراكز الاقتراع المهيأة تحت إشراف وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وأوضحت المفوضية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الورشة استهدفت مهندسي مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التعليم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن الورشة تتواصل على مدى ثلاثة أيام، وقد استعرضت الجلسة الأولى المعايير المحلية والدولية الكفيلة بتهيئة مراكز الاقتراع بما يتماشى وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر .

ومن جانبها، قالت مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب، إن هذه الجلسة تأتي استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي نظمته المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي2019 ، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم وعدد من منظمات المجتمع المدني حول ” التصميم المعماري سهل الوصول” بهدف تصميم لجان اقتراع في المدارس تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

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