بنغازي تتهيأ للعام الدراسي الجديد

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، التأم بالكلية الطبية في جامعة بنغازي، وبتنظيم وزارة التعليم بالحكومة الليبية، الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتعليم العالي وذلك لوضع خطط تنظيمية للعام المقبل.

وضم الاجتماع وزير تعليم الحكومة الليبية فوزي بومريز، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم، ومدير إدارة الجامعات، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، ورئيس أكاديمية الدراسات العليا، ورئيس المركز الوطني لضمان الجودة بالمنطقة الشرقية، ورؤساء جامعة سرت والجامعة المفتوحة وجامعة بنغازي ونجم الساطي وجامعة اجدابيا وجامعة عمر المختار وجامعة الجفرة.

وتناول الاجتماع 9 بنود تناقش فيها الحضور، كما تم وضع خطط تنظيمية للعام الدراسي الجديد وكل ذلك من أجل المرحلة التعليمية والطلاب الذين سيكونون عماد الوطن فور تخرجهم.

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