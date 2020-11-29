‏معيتيق يجتمع مع عمداء بلديات الجنوب عبر تطبيق زووم

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأحد، عبر تطبيق زووم مع عمداء بلديات كل من :سبها، بنت بيه، براك الشاطئ، أوباري ، الشويرف ، البوانيس، الغريفة ، وادي عتبة ، الشرقية، لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وطالب عمداء البلديات خلال اللقاء، بضرورة تفعيل قرار إنشاء مكتب مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، واستكمال محطة أوباري الغازية، ودعم مشروع خط أوباري والفجيج ومحطة سبها الشمالية، وتحديد احتياجات منطقة فزان من الميزانية المخصصة لتنمية وتطوير الجنوب وإعادة تبويبها والاستفادة منها لتنفيذ مشاريع الطرق التي تربط مناطق الجنوب، وتجهيز المطارات الواقعة في بلديات فزان والعمل على استئناف رحلات الطيران الداخلية والخارجية، كما طالبوا بتخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات لمعالجة المختنقات من ميزانية الطوارئ.

من جهته أكد معيتيق أن العمل جاي على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.