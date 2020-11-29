تجهيز محطة آبار المياه بعين زارة وإجراء صيانة لمحطات بجنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تجهيز محطة آبار المياه – خلايا 11 كيلوفولت، التابعة لدائرة توزيع عين زارة من قبل دائرة المحطات بإدارة التركيبات في الإدارة العامة للتوزيع.

حيث تم تنفيذ عدد من وصلات لحام الضغط العالي والمنخفض، وعدد من نهايات كوابل الضغط العالي، وتجهيزها للشحن على الشبكة الكهربائية.

كما قامت أمس الفرقة الميكانيكية بدائرة توزيع جنزور بإجراء الصيانة الدورية لعدد من المحطات، تمثلت في استبدال أملاح الرطوبة وإضافة زيت لبعض المحطات.

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