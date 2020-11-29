مدير أمن غريان في زيارة ميدانية للأصابعة

قام مدير أمـن غريان عمر حسين الخذراوي، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانيـة لمدينـة الأصابعة رافقه خلالها مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة وعدد من الضباط بالمديرية.

وإطلــع مدير الأمن، خلال الزيارة على سير العمل بمراكز شرطة ( الأصابعة، القدس، الضوة) والوقوف على احتياجات هذه المراكز وما تحتاجه من صيانة عاجله لإنجاح العمل بها.

كما تفقد مدير الأمن مكتب وحدة شرطة النجدة بالمدينة والتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بشــــأن حصر المطلوبين للنيابة العامة بالمدينة والتواصل مع قسم البحث الجنائي بالمديرية لضبطهم، وطالب من قسم الخدمات والمخازن على ضرورة توفير المطلوب من احتياجات من شأنها أن تسهل العمل.