انطلاق فعاليات مسار صناع التغيير في بلدية سرت 

انطلقت ببلدية سرت فعاليات مسار صناع التغيير، ضمن مشروع شباب سرت 2020 الذي تنفذه منظمة مسارات للسلام والتنمية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويختص المسار بإعطاء مجموعة من التدريبات لتنمية وتطوير قدرات الشباب، في مجالات مثل إدارة الوقت والمناظرة وتطوير الذات، وكذلك صناعة القائد وبناء فرق العمل، ومهارات الإلقاء والعرض.

يشار إلى أن اختيار المتدربين يتم عبر التسجيل الإلكتروني من خلال صفحة منظمة مسارات للسلام والتنمية على فيسبوك وفق المعايير المعتمدة.

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