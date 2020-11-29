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معيتيق يبحث مع سفير تونس زيادة التبادل التجاري وتسهيل السفر بين البلدين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأحد، سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا أسعد العجيلي، الذي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، شدد “معيتيق”، على أهمية العلاقات الأخوية مع الجارة تونس، ورحب باستئناف عمل سفارة تونس بطرابلس واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة العمل على زيادة معدل التبادل التجاري وتسهيل إجراءات مرور المسافرين في المنفذين الليبي والتونسي .‏

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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