جولة تفتيشية للحرس البلدي في مستشفى بني وليد

أجرى جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، الأحد، جولة تفتيشية على مستشفى بني وليد العام، رفقة موظفي إدارة الخدمات الصحية بني وليد لمتابعة سير العمل وفقا للشروط الصحية.

وأوضح رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد مصطفى بربة، إلى «بوابة الوسط»، أن الجولة شملت عددا من الأقسام والعيادات والمطعم الخاص بالمستشفى ومصنع الأكسجين وعددا من المكاتب والعيادات بالمستشفى.

وأكد بربة أن الوضع العام في المستشفى من حيث الأمن الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية جيدا، مطالبا إدارة المستشفى بمزيد من الاهتمام حفاظا على صحة المرضى والمترددين على المستشفى.

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