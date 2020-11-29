مستشفى تراغن يتصدى لكورونا رغم تواضع الإمكانيات

بداية من بوابة مستشفى تراغن التعليمي، تبدأ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، من كمامات وفحص حراري وتوجيهات إرشادية للموظفين والمترددين من مرضى ومرافقين على المستشفى.

وأخذ فريق الرصد والاستجابة السريعة في المستشفى على عاتقه تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف إدارة المستشفى رغم قلة الدعم اللازم لاستمرار مثل هكذا إجراءات، خاصة مع وصول عدد الحالات الموجبة إلى 55 حالة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية في مستشفى تراغن رش المواد الوقائية في معظم أروقة وممرات وأقسام ووحدات العمل في المستشفى لتجنيب الموظفين والمرضى خطر الإصابة بكورونا مع دخول فصل الشتاء واحتمال دخول موجة جديدة من الوباء.

ولم تمنع الإمكانيات المتواضعة فريق الرصد والاستجابة السريعة في مستشفى تراغن من الاستمرار في إجراءاتهم لمجابهة فيروس كورونا مع ارتفاع نسبة الخطر، في ظل مؤسسات رسمية لا تقدم أي دعم وإن قدّمت يكون قليلا.

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