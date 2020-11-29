تركيا: درّبنا 2301 جندي في ليبيا

كشفت الناطقة الإعلامية لوزارة الدفاع التركية، بينار كارا، اليوم الأحد، أن جيش بلادها عمل على تدريب 2301 جندي ليبي، بينما يقوم حاليا بتدريب 264 جنديا آخرين.

وأشارت الناطقة الإعلامية، في مؤتمر صحفي، أن تركيا تتمركز في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ووفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية التي وقّعت مع “الوفاق”.

وأشارت إلى أن الجيش التركي يدعم الوفاق بالتدريب العسكري، وإزالة الألغام، والصحة، إضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري.

ومؤخرا، كشفت مصادر عدة عن تشييد تركيا جسرًا جويًا، يربط بين قواعدها العسكرية هناك وبين قاعدة مصراتة الجوية، وقاعدة الوطية غربي البلاد التي كانت نقطة للجيش الوطني.

ويأتي الجسر الجوي، الذي يقيمه الأتراك وينقلون من خلاله الأسلحة والمعدات العسكرية، في وقت يتنفّس فيه الليبيون الصعداء، واستطاعت فيه البعثة الأممية تفعيل المسارين السياسي والأمني.

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