البرلمان الأوروبي: تركيا تتمادى في استفزازاتها بشرق المتوسط بسبب عدم فرض عقوبات عليها

طالب نائب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي ديميتريوس باباديموليس، اليوم الأحد، بضرورة فرض عقوبات على تركيا بحلول نهاية عام 2020م من أجل منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تعريض السلام الإقليمي للخطر.

وأكد باباديموليس، في تصريحات صحفية، أنه من المرجح للغاية أن تواصل تركيا سلوكها العدواني في البحر المتوسط إذا لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خلال قمته المقبلة، مُناشدًا أعضاء البرلمان الأوروبي، فرض عقوبات نهائية وعدم مجرد الحديث عنها في الأروقة.

ولم تكن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أفضل حالاتها خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب أنشطة أنقرة غير القانونية للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في المناطق التي تطالب بها اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

كما أن تركيا والاتحاد الأوروبي على خلاف حول قضية الجزيرة القبرصية، التي تسيطر عليها حاليًا أنقرة في الشمال وأثينا في الجنوب منذ الغزو التركي عام 1974م، كما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على زيارة أردوغان الأخيرة لجزيرة قبرص التركية، وهي خطوة أثارت غضب الكتلة.

وكانت صحيفة دير شبيغل الألمانية، أكدت أن أنقرة منعت الجيش الألماني من فحص سفينة شحن تركية مشبوهة في اللحظة الأخيرة، كانت في طريقها إلى ليبيا، ضمن المهمة الأوروبية البحرية “إيريني”التي تهدف لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الفرقاطة الألمانية هامبورغ أوقفت سفينة الشحن التركية “روزالين أ”، الأسبوع الماضي، على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي بشرق ليبيا لأن مهمة إيريني التي يقودها الاتحاد الأوروبي، كانت لديها دلائل على وجود أسلحة مهربة في طريقها إلى ليبيا.

وذكرت أن تركيا احتجت بعد ساعات فقط من صعود الجنود الألمان، الذين كلفهم الاتحاد الأوروبي للحد من تهريب الأسلحة إلى ليبيا؛ حيث أبلغت أنقرة بعثة الاتحاد الأوروبي، أنها لا توافق على إمكانية السيطرة على السفينة.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الواقعة، وذكر في كلمته خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، أن السفينة التي تم اعتراضها قبالة ليبيا كانت تحمل مساعدات إنسانية ومواد غذائية، – حسب قوله، موضحًا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي. وبيّن أن قائد يوناني هو من قاد عملية تفتيش السفينة التركية في البحر المتوسط، مُضيفا أن بلاده لديها مقطع مرئي يظهر الاعتداء على السفينة التركية وطاقمها في البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله إلى الجهات المعنية.

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