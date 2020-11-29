قلمة: تم تغيير مكان الاجتماع التشاوري من غدامس لطنجة بشكل مفاجئ

كشف مقرر مجلس النواب صالح قلمة، لبرنامج نقاش مع مسؤول الذي يعرض على قناة ليبيا، عن أسباب عدم انضمامه لأعضاء المجلس في الاجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة طنجة في المغرب، قائلا إنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع التشاوري في مدينة غدامس، ولكن تم تغييرها بشكل مفاجئ وغير واضح الأسباب.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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