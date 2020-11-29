بمساعدة جزائرية.. 530 ميغاوات تُضاف لشبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، مغادرة الفريق الجزائري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة على الوحدتين الاولى والثانية بمحطة كهرباء الخمس.

ووجهت الشركة، عبر صفحتها في “فيسبوك”، الشكر لمهندسي وفنيي محطة الخمس الذين قاموا بتشغيل الوحدتين والدخول بهما على الشبكة بأقصى حمولة تصل إلى 530 ميغاوات.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق، عن وصول الفريق الفني الجزائري للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالية، في إطار استجابة الجزائر لطلب المساعدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وبدأ الفريق الجزائري عمله، في أكتوبر الماضي، وقام بإجراء التجارب التشغيلية لوحدتي توليد محطة الخمس، فيما تم الإعلان اليوم عن تشغيلهما بشكل كامل ودخولهما على الشبكة.

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