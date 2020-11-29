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اللافي: يجب على أعضاء البرلمان التركيز على مهامهم التشريعية والرقابية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب عبد الله اللافي، إن أعضاء المجلس لن يتمكنوا من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية في حال استمرار التركيز على الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس أو النائب الأول، وأنه لا بد من وضع هذه الأمور جانبا خاصة في الفترة الحالية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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