إدريس عمران: انعقدت 3 جلسات تمخض عنها التئام المجلس

حول نتائج الجلسات التي توصل إليها أعضاء مجلس النواب الليبي في المغرب، أفاد عضو المجلس إدريس عمران قناة ليبيا بانعقاد 3 جلسات تمخض عنها التئام أعضاء مجلس النواب، واتفاقهم على إعادة عمل المجلس مجتمعا إلى المشهد، والعمل على تذليل الصعاب التي تحول دون التئامه.
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قناة ليبيا
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