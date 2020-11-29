إدريس عمران: انعقدت 3 جلسات تمخض عنها التئام المجلس

حول نتائج الجلسات التي توصل إليها أعضاء مجلس النواب الليبي في المغرب، أفاد عضو المجلس إدريس عمران قناة ليبيا بانعقاد 3 جلسات تمخض عنها التئام أعضاء مجلس النواب، واتفاقهم على إعادة عمل المجلس مجتمعا إلى المشهد، والعمل على تذليل الصعاب التي تحول دون التئامه.

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