رغم وساطة السراج .. تونس ترفض دخول “هيثم التاجوري” إلى أراضيها وتعيده على نفس الطائرة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن السلطات التونسية رفضت دخول آمر مليشيا ثوار طرابلس الأسبق هيثم التاجوري،

إلى أراضيها.

وأوضحت المصادر، نقلا عن مصدر من داخل السفارة الليبية بتونس، أنه قبل يومين هبطت طائرة الخطوط الجوية الإماراتية في مطار قرطاج بتونس، مبينة أنه أثناء عملية هبوط الركاب من الطائرة دخلت مجموعة من الأمن التونسي للطائرة وطلبت من هيثم التاجوري عدم الخروج من الطائرة وعودته إلى الإمارات على نفس الطائرة التي جاء على متنها .

وأشارت المصادر إلى أن تاج الدين الرزاقي مستشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج للأمن القومي تدخل مباشرة بعد الواقعة، وتواصل مع الخارجية التونسية من أجل السماح للتاجوري بالدخول إلى تونس بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي.

فيما ردت الخارجية التونسية بالرفض، موضحةً أنه من غير الممكن السماح للتاجوري الهبوط من الطائرة بناءً على طلب من إحدى الدول الكبرى الصديقة للدولة التونسية والتي أكدت على قرب فرض عقوبات على التاجوري وبعض أمراء الحرب السابقين، مؤكدة أن التاجوري عاد بالفعل إلى الإمارات على نفس الطائرة ولم يسمح له بالنزول إلى الاراضي التونسية نهائيا .

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