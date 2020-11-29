الحاسي يجري جولة تفقدية بمقر الكتيبة 36 صاعقة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

قام مدير إدارة القوات الخاصة الليبية، اللواء، عبدالسلام الحاسي، اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل مقر الكتيبة 36 صاعقة في بنغازي؛ وذلك للوقوف على سير العمل.

وقالت إدارة لتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، أن اللواء الحاسي وقف على ما تحتاجه الكتيبة من إمكانيات داخل مقرها لضمان تأدية واجباتها المنوطة بها.

وكان قد أصدر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، منتصف نوفمبر الجاري، قرارا يقضي بتكليف اللواء، عبدالسلام الحاسي، مديرا لإدارة القوات الخاصة الليبية، خلفا للواء ونيس بوخمادة، الذي توفي مطلع ذات الشهر، إثر أزمة صحية مفاجأة ألمت به بشكل مفاجئ.