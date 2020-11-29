بعد القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.. مخاوف من عودة نشاط التنظيم في ليبيا

أعلن الجيش، أمس السبت، القبض على 7 قيادات بارزة في تنظيم القاعدة في منطقة أوباري جنوبي البلاد، خلال عملية أعادت الحديث عن خطر عودة نشاط هذا التنظيم الإرهابي بعد الضربة التي تلقاها بمقتل زعيمه عبد المالك دروكدال على يد القوات الفرنسية قبل نحو 6 أشهر، بشمال غرب تساليت في مالي قرب الحدود المالية مع الجزائر.

وذكر الجيش أن الإرهابيين المقبوض عليهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، على رأسهم الإرهابي “حسن الواشي” العائد من دولة مالي.

وأفادت مصادر أمنية، أن القوات الخاصة في الجيش كانت تراقب الهدف منذ دخوله الأراضي الليبية عبر الصحراء، مضيفة أن الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة كانت خاملة طيلة الفترة الماضية وبدأت تنشط بعد مقتل زعيم التنظيم عبد المالك دروكدال الذي قتلته الوحدات الفرنسية.

وأضافت المصادر أن تنظيم القاعدة كان يتجهز لعمليات خلال الربيع القادم في شمال مالي وتشاد وجنوب الجزائر.

وقال مصدر من الجيش من منطقة الجنوب، إن تنظيم القاعدة كان ينقل السلاح من ليبيا إلى مالي في الفترة الأخيرة قبل رصد تحركاته من قبل الجيش، مضيفا أن هذه المجموعة هي امتداد لمجموعة كانت تسمى “أنصار الحق” ونشطت في الجنوب الليبي أعوام 2014 و2015 و2016، وكانت تتصارع بينها وبين التبو، أي المجموعات التشادية الوافدة على ليبيا بعد عام 2011، في مدينة أوباري، قبل دخول الجيش الليبي إلى منطقة الجنوب وتمركزه لفرض القانون.

ولفت المتحدث إلى أن تنظيم القاعدة يحلم بإعادة نفوذه وتغلغله في المنطقة الجنوبية، معتقدا أنه “يعتمد دعم الفريق “علي الكنة” قائد المنطقة الجنوبية في حكومة الوفاق الذي عاش معهم فترة في مالي، بعد فراره إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وكان تنظيم القاعدة قد أعلن قبل أسبوعين، تعيين الجزائري مبارك يزيد، والذي يدعى “أبو عبيدة يوسف العنابي” كزعيم جديد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، خلفا لعبد المالك درودكال، وهو واحد من أكثر الإرهابيين دموية في منطقة المغرب العربي والساحل، ومن مؤسسي التنظيم الإرهابي، “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، بالجزائر عام 2004 مع درودكال.

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