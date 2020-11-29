بوريطة يهنئ أعضاء المجلس بنجاح اجتماعهم التشاوري

هنأ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أعضاء مجلس النواب الليبي بنجاح الاجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، قائلا إن نجاح الاجتماع كان واضحا من خلال حضور أكثر من 123 نائبا من المجلس.

وفي سياق متصل، وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مخرجات الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في طنجة، بأنها نقطة تحول هامة، مؤكدا أن هذه المخرجات والانعقاد المقبل لدورة مجلس النواب الليبي، سيكون لها تأثير كبير في المسار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا