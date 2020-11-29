«العامة للكهرباء» تعلن مغادرة الفريق الجزائري لمحطة الخمس بعد صيانة الوحدتين الأولى والثانية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مغادرة الفريق الجزائري «GE»، اليوم الأحد، لمحطة كهرباء الخمس بعد الانتهاء من أعمال الصيانة على الوحدتين الأولى والثانية.

وبينت «العامة للكهرباء» أن مهندسو محطة الخمس تمكنوا من تشغيل الوحدتين، فضلًا عن الدخول بهما على الشبكة بأقصى حمولة تصل إلى 530 ميغاوات.

وكانت الشركة قد أعلنت الجمعة الماضية دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس للخدمة، بقدرة 260 ميجاوات بعد توقف دام لأكثر من سنتين، وقالت: «للمرة الثانية والحمد لله يفعلها مهندسو وفنيو القطاع بإدخال الوحدة الثانية بمحطة الخمس بقدرة 260 ميجاوات بعد توقف دام لأكثر من سنتين».