أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، في كلمة له، أنه سيتم الاحتفاظ بإيرادات النفط وفق القانون إلى حين وجود شفافية وآلية واضحة للصرف.

