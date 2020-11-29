ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 November, 2020

كشفت وسائل اعلام مغربية، أن الجلسة الرابعة للحوار الليبي، بين وفدي أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة، ستنطلق غدا الاثنين 30 نوفمبر 2020، بنفس المنتجع الذي اختتم فيه مجلس النواب الليبي اجتماعاته التشاورية ،صباح الامس السبت ، منتجع الهوارة بطنجة، عوض منتجع بوزنيقة ،الذي عقدت فيها الجولات السابقة.

وكان أعضاء الوفدين ،قد وصلوا اليوم الاحد لطنجة ، وتأتي هذه الجولة الجديدة بعد مسار امتد لأشهر، احتضن خلالها المغرب العديد من الجولات بمدينة بوزنيقة، وتتزامن الجولة ايضا مع اختتام نواب ليبيا اجتماعا تشاوريا ،وصف بالنجاح وحضره أزيد من 120 نائبا برلمانيا ، كان الاول منذ سنوات.

ويسعى المجتمعون لاستثمار نجاح لقاء البرلمان للوصول الى مزيد من التقدم في عدد من المجالات السياسية وإيجاد حلول شاملة للأزمة الليبية.

وبحسب الاوساط المقربة من الاجتماع ومصادر اعلامية، فإن الاجتماع سيركز على ذات المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيتمّ الاتفاق عليه برعاية أممية.

ورغم التفاؤل الذي يسود الاوساط بسبب سيل من التصريحات الايجابية، لا يخف الكثيرون ،تخوفهم واستغرابهم ايضا، من تكرار نفس الاجتماعات لمناقشة ذات المسائل، رغم الاعلان عن التوافق حولها في اجتماعات سابقة، مما يدل على وجود “ثغرة غير مفهومة” او كما يجيز احدهم قائلا : “الحلقة المفقودة ربما تقع خارج الدائرة التي تدور في الحوارات”.