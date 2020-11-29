صنع الله يشن هجوما لاذعا على “الكبير والقطط السمان والديناصورات”

شن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، هجوما حادا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وحمله مسؤولية إهدار مليارات الدولارات من عائدات النفط التي قال إن الليبيين أولى بها.

وتحدث صنع الله، بلهجة حادة، في فيديو نشرته المؤسسة مساء الأحد، بأن المصرف المركزي يعتبر مؤسسة النفط “بقرة حلوب” ويمنح الأموال “للقطط السمان والديناصورات والوحوش”، داعيا إلى وقف العبث بأموال الليبيين كما حصل في بيع الدولار بالأسعار الرسمية.

وجدد صنع الله، تمسكه باحتفاظ المؤسسة بالعوائد المالية لتصدير النفط إلى الخارج، بالمصرف الليبي الخارجي، وقال إن “المتباكين حاليا على أموال النفط لم يصدروا بيانا واحدا ضد الإقفالات النفطية”، في إشارة منه إلى المصرف المركزي.

وشدد صنع الله على ضرورة انتهاج الشفافية في صرف المليارات وبيع الدولار بالسعر الرسمي، مؤكدا أن المؤسسة لن تحوّل أي أموال إلى المصرف المركزي قبل أن يتبين لها كيفية صرفها.

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