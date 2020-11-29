بعد إعلان القبض على الإرهابي حسن الوشي .. قنونو قوات حفتر ترتكب جرائم ضد أبناء أوباري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، اليوم الأحد، استغرابه من صمت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على خرق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه تم خرقه من قبل قوات الجيش الوطني .

قنونو قال، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نسجل استغرابنا من صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خرق وقف إطلاق النار الذي لم يجف حبره بعد من قبل قوات حفتر، حسب وصفه ”.

وهاجم البعثة الأممية بقوله “إذا كان مراقبة وقف إطلاق النار لا يهم البعثة الأممية.. ألا تستحق دماء أبناء أوباري توثيق الجريمة لملاحقة من نفذها وأمر بتنفيذها؟”.

وتابع “قتل الأطفال وهدم المنازل في أوباري من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى قوات حفتر وتضاف إلى جرائمه في طرابلس وترهونة”.

واعتبر قنونو، أن شماعة الإرهاب التي يرفعها من أسماهم بـ”المجرمون” للتمدد في المدن الليبية أثبتت زيفها في العدوان على طرابلس، وأن الإرهابيين هم من يقتلون الأطفال ويختطفون الأبرياء ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها، حسب وصفه .

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، كشف أن سرايا العمليات الخاصة التابعة لكتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 116 مشاة نفذوا، فجر أمس السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري “حي التراقين وحي الشارب” بالجنوب الغربي، مشيرًا إلى أن العملية استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.

المسماري ذكر في بيان له، أنه تم خلال العملية اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، موضحًا أنه على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.