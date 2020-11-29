جرحى الجيش يواصلون غلق مركزي البيضاء حتى البت في مطالبهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جرحى قوات الجيش الوطني، إقفال المصرف المركزي بالبيضاء، حتى يتم البت في مطالبهم، وإصلاح أحوالهم الصحية المتردية، مُحذرين من تسييس مشاكلهم .

الجرحى ناشدوا في بيان مرئي لهم، خلال وقفة احتجاجية لهم أمام مركزي البيضاء، القيادة العامة بالتدخل العاجل لإنقاذ الجرحى قبل فوات الأوان.

وحذروا كل من تسول له نفسه من شخصيات مشبوهة وقنوات إعلامية تحاول تسييس مشاكلهم واستغلالها بمعارك شخصية لشق صفهم وبث الفتن بينهم، مؤكدين أنهم بالمرصاد لمثل هذه المحاولات.

وكان الجرحى، أمهلوا الحكومة المؤقتة أسبوعًا واحدًا، لصرف مستحقاتهم واستكمال علاجهم، وإلا سيتم إقفال المصرف المركزي البيضاء، وذلك نظرا لسوء أحوالهم المرضية والمعيشية.

وقالوا في بيان مرئي لهم، قبل أيام، أوردته اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى، إنهم مجبرون على ذلك بسبب تزايد أعداد الجرحى الذين لا تستدعي حالاتهم صبرًا أكثر من ذلك، لافتين إلى تفاقم أوضاعهم وارتفاع حالات الشلل، بالإضافة لباقي الإصابات المختلفة التي تحتاج إلى متابعات واستكمال علاجهم.