عاجل // بومطاري: هناك العديد من القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة.

قال وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، اليوم الأحد، إن هناك العديد من القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24