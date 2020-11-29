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عاجل // بومطاري: هناك العديد من القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، اليوم الأحد، إن هناك العديد من القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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