الصراع يشتعل.. صنع الله مهاجما الكبير: 186 مليار من مبيعات النفط ذهبت ل “القطط السمان”

شن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، هجوما على محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، متهما إياه بأنه أهدر عائدات النفط بمساهمات فاشلة.

وقال صنع الله في كلمة له إنه “خلال السنوات الأخيرة تم تحصيل 186 مليار من مبيعات النفط، ولكن الأحوال المعيشية تدهورت وذهبت أغلب الأموال لـ “القطط السمان”.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستحتفظ بإيرادات النفط وفق القانون إلى حين وجود شفافية وآلية واضحة للصرف، لافتا إلى أن العاملين في القطاع النفطي يبذلون جهودا لاستخراج وبيع النفط.

وشدد صنع الله، على أنه يجب على المصرف المركزي أن يخبر الليبيين أين ذهبت أموال النفط طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن “الكل يتساءل أين ذهبت ايرادات النفط؟”.

ولفت صنع الله، إلى أن السياسات النقدية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي فاشلة، وأنه هناك سرقة وتلاعب بأموال الشعب، وأن الصديق الكبير أهدر عائدات النفط بمساهمات فاشلة وصرفها دون عدالة على مناطق معينة لبناء مراكز قوى.

وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنه قد تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا.

ونوه صنع الله، إلى أن ليبيا تمر بمأزق خطير جدا بسبب السياسات الفاشلة لمحافظ المصرف المركزي.

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