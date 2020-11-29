انطلاق حملة “وقاية” “بمدينة درنة لمكافحة انتشار كورونا



أعنت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، انطلاق حملة (وقاية) بمدينة درنة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، تحت شعار “خليك إيجابي” .

وأوضحت الوزارة، أن الحملة تستهدف كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن .

وأكد وزير الصحة سعد عقوب على أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة.

ودعا عقوب أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ونصح عقوب بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الوزارة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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