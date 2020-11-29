اجتماع مشترك بين بلدية سرت ومجلس النواب لحصر المقرات الإدارية

عقد بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت اجتماع موسع خصص لبحث عدد من الموضوعات تتعلق بإجراءات حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية بسرت واستلامها.

وألقيت خلال الجلسة عدد من الكلمات من قبل بلدية سرت والمنسق الاجتماعي والكاتب العام للجامعة ثمنوا خلالها الجهود المبذولة من مجلس النواب وخاصة هذه الزيارة للسلطة التشريعية لمدينة سرت وأكدوا على التعاون الثنائي مع مجلس النواب.

وأكد المجتمعون على المشكلات التي تعانيها مدينة سرت وأهاليها خاصة تأخر ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة وشح السيولة ونقص الامداد الدوائي وانتشار وتفشى امراض السرطان وأيضا كوفيد 19 وشح الوقود وتأخر الحكومة الليبية في صرف الدعم المالي للبلدية.