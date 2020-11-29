البدء في حصر وإزالة المباني العشوائي ببلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت لجنة حصر المباني العشوائي ببلدية طبرق برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة اجتماع موسع اليوم الأحد .

وقال رئيس لجنة حصر البناء العشوائي عبد الكريم بوطابونة إن هذه اللجنة شكلت عن طريق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وتتكون من التخطيط العمراني، والحرس البلدي، وشركة الكهرباء، وشركة المياه والصرف الصحي، والبريد، وحماية الأراضي الزراعية .

بوطابونة أوضح لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن مهمة اللجنة حصر المباني العشوائي المخالفة للمخطط العام، إضافة إلى المباني المقامة على كوابل الكهرباء، أو خطوط مياه، أو شبكات الاتصالات، أو غرف التصريف وما شابهها .

وتابع أنه هناك مشاريع جديدة كثيرة داخل البلدية تخدم المواطن، ولن نسمح بعرقلتها بسبب هذه العشوائيات .

ولفت المسؤول أن كل أعضاء اللجنة متعاونين معنا ونأمل أن يكون المواطن متعاون معنا لإزالة كل المخالفات، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تتمكن من إنشاء كل المشاريع من طرق ومياه وكهرباء لحل المختنقات التي تواجه المواطن في بلدية طبرق .