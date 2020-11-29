اختراق جديد .. الدفاع التركية تعلن تدريب عنصر من قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها متواجدة في ليبيا بناء على دعوة واتفاقية تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق، ويتضمن التواجد تقديم التدريب العسكري، والمساعدة في نزع الألغام، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري.

الوزارة أوضحت ، في بيان لها، أنه في نطاق الدعم التدريبي المقدم لقوات الوفاق للوصول إلى المعايير الدولية، تم تدريب 2301 من عناصر الوفاق، ويستمر تدريب 264 آخرين.

وفيما يخص بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط، ذكرت أن تركيا تواصل أنشطة الاستكشاف على جرفها القاري بناءً على الحقوق المشروعة الناشئة عن القانون الدولي، بحسب زعمها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، مطلع الشهر الجاري، استمرار تقديم التدريب العسكري والمساعدات والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق، وفقًا للاتفاقيات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة من الأخيرة، ما يؤكد إصرار تركيا على البقاء في ليبيا وعدم الخروج منها، رغم اقتراب الفرقاء الليبيين من التوصل لحل أزمتهم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عناصرها في ليبيا اكتشفوا ودمروا ما مجموعه 74 عبوة ناسفة خلال الفترة بين 20-27 أكتوبر الماضي، زاعمة دعم المحادثات الليبية التي تقودها الأمم المتحدة.

وادّعت أن التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق في ليبيا، مهد الأرضية للمفاوضات السياسية الجارية حاليًا، قائلة “سنواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء والأخوات الليبيين لضمان السلام والاستقرار الدائمين”.