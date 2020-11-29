“قوة حماية طرابلس” ترحب بنتائج اجتماع طنجة وتدعو النواب لعقد جلساتهم في طرابلس

أعربت ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس”، اليوم الأحد، عن ترحيبها بنتائج اجتماع أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية والاتفاق على عودة انعقاد جلسات البرلمان من جديد، معتبرة أنها خطوة بناءة لعودة الإستقرار.

وأوضحت، في بيان لها، منشور عبر صحفتها الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه في ظل بزوغ هذا النور وسط الظلام السياسي التي تعيشه لـيبيـا، تدعوا وترحب بجميع أعضاء مجلس النواب “شرقًا و غربًا و جنوبًا” إلى الإجتماع في طرابلس، مؤكدة استعدادها لتوفير الحماية والتأمين الكامل للأعضاء، وضمان سلامتهم وسلامة جلساتهم بعيدًا عن كل التدخلات الخارجية. وأشاد ما تسمى بقوة حماية طرابلس، بالتنازلات التي قدمها أعضاء البرلمان بغية إخراج البلاد من النفق المظلم الذي أجبرت على الدخول فيه بسبب دول محور الشر برعاية الأمم المتحدة، مشددة على أن ليبيا لن تستقر في ظل كل هذه التدخلات الخارجية، وأن الحل يكمن فقط بأيدي الشعب ونوابه وبالحوار “الليبي الليبي” داخل الأراضي الليبية، بعيدًا عن محاولات إطالة عمر المرحلة الإنتقالية و إعادة تدوير نفايات المشهد السياسي.. وفقا لما جاء بالبيان .

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