بومطاري: قرارات زيادة المرتبات يصعب تنفيذها لعدم تغطيتها في ميزانية 2020

قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري أمس الأحد، أنه من الصعب تنفيذ قرارات زيادة المرتبات في بعض القطاعات العامة، مشيرا إلى أنها تشكل دين عام متراكم على الدولة.

وأوضح بومطاري في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن قرار الزيادة المتعلق بالمرتبات في قطاع النفط والصحة والتعليم والدفاع يظل دين عام على الدولة، في ظل عدم القدرة على توفير تغطية مالية لها، مضيفا أن صرف العلاوة أو الزيادة في مرتبات القطاعات تحتاج إلى تغطية مالية مضمنة في الميزانية العامة للدولة والتي لم تحدث في العام الحالي 2020، حيث خفضت الميزانية بشكل كبير جداً.

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